واشنطن تدعو ميانمار لتهيئة الأجواء لعودة الروهينغا

قال مسؤول أميركي كبير إنه يتعين على ميانمار تهيئة أجواء مواتية لعودة آلاف من مسلمي الروهينغا بشكل آمن، من الذين عبروا إلى بنغلاديش فراراً من حملة عسكرية هناك. وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لقضايا الهجرة، سيمون هنشو، للصحفيين في دكا أمس «إنهم في ميانمار مسؤولون عن الإعداد لهذه العملية وضمان توفير منطقة آمنة لعودة طوعية لهؤلاء الأشخاص». وفر ما يقرب من 607 آلاف و320 من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أغسطس الماضي.

وزار هنشو الجمعة منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش، التي يستمر تدفق الروهينغا إليها، لرؤية أزمة اللاجئين على الأرض. ووصف المسؤول الأميركي الوضع بأنه معقد، وشدد على ضرورة التحقق من تقارير حول فظائع ارتكبت في ولاية راخين وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.