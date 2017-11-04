12 قتيلاً في فوضى الانتخابات الكينية

لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً، من بينهم قاصر، حتفهم في اشتباكات عنيفة في كينيا خلال فترة الانتخابات الأخيرة، وفقاً لما ذكرته اللجنة الكينية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس.

وكانت الشرطة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص فقط، رغم أن الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان أشارت إلى أن عدد القتلى ربما يكون أكبر. وقالت اللجنة الكينية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، إن اللجنة وثقت اثنتي عشرة حالة وفاة، شملت قاصراً و11 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً، بين 25 و27 أكتوبر 2017. وأضافت اللجنة: «ما زالت اللجنة تحقق في حالات قتل وإصابة أخرى ومن المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام».

وشهدت الانتخابات إقبالاً منخفضاً واشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأسفرت عن فوز أوهرو كينياتا في نهاية المطاف بنسبة 98 في المئة من الأصوات باكتساح، فيما يشير معارضوه إلى أنّ الانتخابات لم تكن شرعية.