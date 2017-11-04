إيطاليا تضبط مخدرات مهرّبة من «داعش» بقيمة 50 مليون يورو

قال رئيس محكمة في جنوب إيطاليا، أمس، إن السلطات ضبطت أكثر من 24 مليون قرص من الترامادول، كان تنظيم داعش ينوي بيعها لتمويل هجمات في أنحاء العالم. وأفاد بيان أن شرطة الأموال ومسؤولي الجمارك ضبطوا الأقراص في ميناء جويا تورو للحاويات، أكبر الموانئ الإيطالية. وتعاونت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في التحقيق.

وظهرت قوات الشرطة في تسجيل مصور وهي تفتح حاوية مليئة بصناديق الترامادول، وهو مسكن قوي للألم لا يصرف عادة إلا بموجب وصفة طبية. وأكّد البيان أنّ الكمية المضبوطة تساوي 50 مليون يورو بالنظر إلى أن متوسط سعر القرص الواحد يبلغ نحو 2 يورو. وقال محققون أجانب للمحكمة الواقعة في مدينة ريجيو كالابريا، إن الأقراص تخص تنظيم داعش.

بدوره، أشار كبير ممثلي الادعاء في ريجيو كالابريا فيدريكو كافيرو دي راهو، إلى أنّ مبيعات الأقراص المخدرة كان يديرها مباشرة تنظيم داعش لتمويل الأنشطة الإرهابية التي ينفذها في أنحاء العالم. وأضاف: «كان جزء من الأرباح غير المشروعة لتجارتهم سيستخدم لتمويل الجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا والعراق».

ويأتي ضبط هذه الأقراص بعد ثلاثة أيام من قيام مهاجر من أوزبكستان بقتل ثمانية أشخاص دهساً بشاحنة في نيويورك في أحدث هجوم تعلن داعش المسؤولية عنه. ولم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن كيفية اكتشاف الشحنة غير المشروعة أو الوجهة النهائية لها. وجرى اكتشاف شحنة مماثلة في اليونان العام الماضي، وتم ضبط شحنة أكبر في ميناء جنوة بإيطاليا في مايو الماضي.