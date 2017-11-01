تفاصيل مثيرة عن مهاجم منهاتن

أظهرت المعلومات الأولية التي تسربت في أعقاب هجوم منهاتن في نيويورك أن المنفذ هو مهاجر مسلم من أوزباكستان وصل إلى الولايات المتحدة قبل سبع سنوات، وأقام في ولاية فلوريدا إلى أن قصد نيويورك لتنفيذ عمليته الإرهابية التي انتهت بمقتل 8 أشخاص إضافة إلى اعتقاله.

وسرعان ما تداولت وسائل الإعلام الأميركية الكثير من المعلومات عن المنفذ، حيث بحسب ما جمعت "العربية.نت" فإن اسمه (سيف الله حبيبُ اللايفيتش سايبوف) ويبلغ من العمر 29 عاماً، ويقطن في مدينة "تامبا" بولاية فلوريدا الأميركية، منذ العام 2010، إلا أنه سكن في ولاية "أوهايو" قبل ذلك في العام نفسه أول ما وصل الأراضي الأميركية.

وتقول وسائل الإعلام الأميركية إن سايبوف له سجل إجرامي وأسبقيات، لكن أغلب سجله يتضمن مخالفات مرورية ارتكب أغلبها في ولايتي ميسوري وبنسلفانيا.

ويعمل الشاب سايبوف سائق شاحنة تجارية، لكن أحد أصدقائه يقول إنه عمل أيضاً سائق تاكسي، وعاش فترة من الزمن في ولاية نيوجيرسي. أما الشاحنة التي ارتكب بها جريمته في نيويورك فاكتشفت الشرطة أنها مستأجرة من شركة "هوم ديبوت" في نيوجيرسي.

وتقول وسائل الإعلام إن سايبوف حاول الهروب بعد أن نفذ العملية بالشاحنة الصغيرة التي يستقلها، وظل يواصل عملية الدهس حتى ارتطمت الشاحنة بحافلة مدرسي فاضطر أن يغادرها ويحاول الهروب إلا أن الشرطة أطلقت النار باتجاهه فأصابته، ومن ثم تلقى العلاج في أحد مستشفيات نيويورك قبل أن يتم احتجازه في مركز للتوقيف تابع للشرطة الأميركية.

وكانت عملية الدهس التي شهدتها نيويورك الثلاثاء أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص، إضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح، حيث قام سائق شاحنة بدهس عدد من راكبي الدراجات الهوائية والمشاة موقعاً عدداً كبيراً من الإصابات بينهم قبل أن يترجل من السيارة محاولاً الفرار من المكان.

ووقع الحادث في حي منهاتن الشهير بنيويورك، وبالقرب من مركز التجارة العالمي الذي كان هدفاً لطائرات انتحارية في 11 سبتمبر 2001، عندما نفذ تنظيم القاعدة هجمات استهدفت كلاً من نيويورك وواشنطن بالطائرات.