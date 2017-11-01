لافروف: ليس هناك أي دليل على تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، عدم وجود أي دليل على تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما يتسارع التحقيق في القضية في واشنطن، حيث وجهت اتهامات إلى ثلاثة من أعضاء فريق حملة الرئيس دونالد ترامب الذي أشار إلى أنه لا توجد أدلة على تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي «يتهموننا بلا أي دليل بالتدخل في الانتخابات، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل وفي دول أخرى». ولطالما نفت روسيا أي محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016. وسخر لافروف من الاتهامات لبلاده قائلاً إن هناك تقارير تفيد «أننا لا نتدخل في الانتخابات فقط، بل كذلك نتلاعب بالطقس ونتسبب بفيضانات، الجميع يحب التحدث ولكن لا أحد قادر على تقديم أي حقائق». من جهته، قال الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لا أساس لأي اتهامات بحق موسكو.

وقال ديمتري بيسكوف للصحافيين «دحضنا هذه (الاتهامات) منذ البداية ونكرر ذلك الآن». وأضاف أن «أي اتهامات ناتجة عن تحقيقات في الولايات المتحدة بخصوص مواطنين أميركيين لا تعنينا، هذا شأن داخلي أميركي ونحن بكل بساطة نتابع باهتمام». وأعرب بيسكوف عن أمله في أن لا يساهم التحقيق في «زيادة العداء الهستيري لروسيا المبالغ به أصلاً».

وتم أول من أمس، توجيه اتهامات إلى ثلاثة أعضاء من فريق حملة ترامب الانتخابية، بينهم مدير الحملة السابق بول مانافورت. ورفض مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس الاتهامات الموجهة إليهما.