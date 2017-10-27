إيران الخمينية تسعى لبسط نفوذها عبر المذهبية

يشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السوداني د. محمد مصطفى الضو إلى أن إيران ليست كبقية دول المنطقة باعتبارها دولة مذهبية، وعقب الثورة الخمينية بدأت إيران ممارسة تمددها وفرض نفوذ ودعم بدعم بعض الكيانات في المنطقة، ولفت إلى أن الصراع الإيراني مع دول المنطقة سيتجدد طالما أن إيران تسعى لأن يكون لديها دور أكبر في السيطرة وبسط النفوذ من خلال تأجيج الصراعات في الإقليم والتدخل المباشر وغير المباشر في شؤون دوله.

ويشير الضو إلى أن تشابك الأجندة الإيرانية مع التعقيدات التي تشهدها المنطقة جعل النظام الإيراني يبسط يده على مقاليد الأمور في العراق بل وتسعى إيران إلى السيطرة على كل شيء في العراق، ويرى الضو أن كل تلك التعقيدات جعلت من إيران قطباً من أقطاب الصراع في المنطقة من خلال مساعيها التمددية.