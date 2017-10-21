مقتل 50 شخصاً في هجومين على مسجدين في أفغانستان

قال مسؤول أمني، إنّ 30 شخصاً على الأقل قتلوا عندما فجر انتحاري شحنة ناسفة داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول ليل الجمعة، فيما قتل 20 على الأقل في تفجير منفصل في مسجد وسط البلاد.

ووقع تفجير كابول، في مسجد إمام الزمان للشيعة في منطقة دشت بارتشی بغرب كابول مع احتشاد الناس للصلاة. وقال مسؤول أمني كبير، إن قوات الأمن في الموقع رفعت 30 جثة على الأقل، إلّا أنّ العدد النهائي للضحايا لم يعرف حتى الآن.

على صعيد متصل، قتل 20 شخصاً آخرون في هجوم منفصل على مسجد في إقليم غور وسط البلاد، أمس. وأكّد الناطق باسم شرطة إقليم غور إقبال نظامي، أنّ 20 شخصاً على الأقل قتلوا في التفجير الذي بدا أنه كان يستهدف زعيماً محلياً.

بدوره، أشار حاكم إقليم بلخ عطا محمد نور وهو قيادي بارز في حزب الجمعية الإسلامية في بيان، إلى أنّ المسؤول المستهدف بالهجوم هو سياسي محلي كبير وقائد عسكري للحزب في غور، وإنه قتل في الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين بعد.