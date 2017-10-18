الرئيس الصيني : منعنا "بحزم" استقلال تايوان خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء إن الصين عارضت ومنعت بكل حزم وصرامة استقلال تايوان خلال السنوات الخمس الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الصيني في بداية أعمال المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليما منشقا سيخضع لسيطرة بكين بالقوة إذا لزم الأمر.

وشدد " بينغ " في كلمته علة إن الصين ستحافظ على سيادتها وأمنها وتعارض أي سلوك يسعى لتقسيم الدولة.

وقال الرئيس الصيني إنه يجب الحفاظ على مبدأ "صين واحدة" في إشارة إلى سياسة جوهرية للحكومة تنص على أن تايوان جزء من الصين.