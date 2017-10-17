ماذا قال ترامب بشأن واقعة التحرش الجنسي؟

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، الاتهامات، التي وجهت إليه بالتحرش الجنسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، ووصفها بأنها "أنباء كاذبة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "كل ما يمكنني أن أقوله لكم إنها معلومات كاذبة تماما ومختلقة".

ويأتي كلام ترامب غداة الكشف عن معلومات تفيد بأن القضاء أمر فريق حملته الانتخابية بتسليم كل الوثائق المرتبطة بمختلف الاتهامات بالتحرش الجنسي، التي استهدفته خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وحسب "باز فيد نيوز" فإن أمر القضاء صدر في مارس الماضي بعد أن أصبح ترامب رئيسا للبلاد.

وجاء الأمر بعيد شكوى قدمتها، سامر زرفوس، المرشحة السابقة في برنامج لتلفزيون الواقع، قام ترامب بتقديمه خلال مواسم عدة.

وحسب الشكوى، فإن ترامب "وجه كلاما نابيا تضمن تشهيرا"، بحق زرفوس، التي اتهمته بأنه حاول مداعبتها وتقبيلها بالقوة عام 2007 في فندق في لوس أنجلوس عندما لم يكن سوى رجل أعمال ثري.

والأمر القضائي الصادر بحق فريق حملة ترامب يجبر أعضاء الفريق على تسليم القضاء كل الوثائق، التي بحوزتهم ويمكن أن تكون لها علاقة بـ"أي اتهام" استهدف ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، مثل "إجبار امرأة على اتصالات جنسية قسرية وتصرفات جنسية غير ملائمة".