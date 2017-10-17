مدريد تمهل كاتالونيا حتى الخميس

أعلنت إسبانيا، أنها ستفرض السيطرة على إقليم كاتالونيا وتحكمه بشكل مباشر، حال إصرار زعيمه كارلس بودغمون على المضي قدماً في الانفصال الذي أقره استفتاء لسكان الإقليم جرى أخيراً. وأمهلت مدريد بوغمون حتى الخميس المقبل للتراجع عن الانفصال.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينث دي سانتاماريا، إذا لم يتخل بودغمون عن محاولة الانفصال عن البلاد بحلول الساعة العاشرة صباح يوم الخميس، سنسيطر على الإقليم ونحكمه بشكل مباشر. وأضافت: «لا تزال لدى السيد بودغمون الفرصة ليبدأ في حل هذا الموقف. يجب أن يجيب بنعم أو لا بشأن إعلان الاستقلال».