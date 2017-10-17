ارتفاع التوتر في كينيا مع اقتراب انتخابات الإعادة

ارتفعت حدة التوتر في العاصمة الكينية نيروبي مع اقتراب الموعد الذي أعلنته لجنة الانتخابات لإجراء الجولة المعادة من انتخابات الرئاسة، واستخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق محتجين في نيروبي ومومبسا مع استمرار تبادل الاتهامات بين المعارضة ومناصري الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وألغت المحكمة العليا نتيجة الانتخابات التي أجريت في أغسطس مشيرة إلى مخالفات إجرائية وألغت فوز كينياتا. ومهد الحكم الطريق أمام إعادة الانتخابات يوم 26 أكتوبر.

لكن زعيم المعارضة رايلا أودينغا رفض المشاركة فيها قائلاً إن الانتخابات يجب ألا تجرى قبل إجراء إصلاحات لمنع فشل الانتخابات مجدداً. وقالت لجنة الانتخابات إن الانتخابات ستمضي قدماً مع مواجهة كينياتا ستة مرشحين آخرين لم يحصل أي واحد منهم على أكثر من ١٪ في أغسطس.