بالفيديو.. مقتل شخصين في حرائق بشمال غرب إسبانيا

قالت متحدثة باسم الحرس المدني في إسبانيا، أمس الأحد، إن «شخصين لقيا حتفهما في موجة حرائق تشهدها مناطق مختلفة من منطقة جاليسيا بشمال غرب إسبانيا».

وعثر رجال الإطفاء على الجثتين داخل سيارة محترقة على أحد الطرق بمدينة نجران.

ولم تذكر المتحدثة تفاصيل بشأن أسباب الحريق.

وقالت إن «الحرائق طوقت أيضا مدينة فيجو وهي من بين أكثر المدن سكانا في جاليسيا حيث أخليت مدينة جامعية».

