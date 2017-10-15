ًارتفاع حصيلة الحرائق بكاليفورنيا إلى 38 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا الى 38 قتيلا وفق ما ذكرت السلطات، مشيرة الى ان اكثر من 10 الاف رجل اطفاء يكافحون 16 حريقا وان هناك 100 الف شخص تم اجلاؤهم حتى الان.

ودمرت النيران حوالى 864 كيلومترا مربعا من المناطق السكنية والغابات وغيرها من الممتلكات منذ بداية هذه الكارثة يوم الاحد الماضي.

وجاء في بيان صادر عن ادارة الاطفاء "ان هذه الحرائق كانت مدمرة للغاية بحيث دمرت 5700 منزل ومتجر، في حين يواصل رجال الاطفاء والانقاذ البحث عن مفقودين".

وتم الابقاء على حالة التأهب القصوى. واستمرت السبت الرياح القوية التي كانت قد ادت الجمعة الى اشتداد الحرائق.

وفي الساعات الماضية استخدمت فرق الاغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ هذه الولاية الاميركية.

والحرائق التي اندلعت شرارتها الاحد اجتاحت الولاية ولا سيما مناطق انتاج النبيذ، وشردت آلاف الاشخاص.

واستعانت السلطات بسجلات الاسنان والارقام المتسلسلة لاجهزة طبية لتحديد هويات عدد من الضحايا.

وغالبا ما تجتاح الحرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة خلال فصل الصيف، وحرائق هذا العام في كاليفورنيا هي الاسوأ على الاطلاق من حيث عدد الضحايا.

والحريق الذي اندلع في غريفيث بارك في منطقة لوس انجليس في 1933 اودى بحياة 29 شخصا على الاقل فيما لقي 25 شخصا حتفهم في حريق اوكلاند هيلز عام 1991.