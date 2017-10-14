المفوضية الأوروبية: على بريطانيا دفع فاتورة «بريكست»

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، إنّ على بريطانيا أن تدفع مقابل التزاماتها المالية لبدء مباحثات التجارة المتعلقة ببريكست.

وأضاف يونكر خلال كلمة ألقاها في جامعة في بلده لوكسمبورغ: «البريطانيون يكتشفون، مثلنا، يوماً بعد يوم مشاكل جديدة، لذا فإنّ هذه العملية ستستغرق وقتاً أطول مما كان يعتقد في البداية»، مردفاً: «ذلك يجب ألا يحصل بشكل مستحيل، لست في مزاج انتقامي، لا أقوم بضرب البريطانيين، إنّ الأوروبيين يشعرون بامتنان للأشياء العديدة التي حققتها بريطانيا لأوروبا، خلال الحرب، بعد الحرب، قبل الحرب، في كل مكان وفي كل وقت، لكن الآن عليهم أن يدفعوا».

ووصف يونكر بخصوص حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون حالياً في بريطانيا بأنّه من دون معنى، قائلاً: «لا يمكنني حتى فهم هذه المشكلة، لماذا لا نقول بسهولة إنّ الأمور ستبقى على ما هي عليه؟».

وتأتي تصريحات يونكر غداة تأكيد المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، أنّ مأزقاً مزعجاً بخصوص الفاتورة، في ظل عدم تحقيق تقدم يسمح للقادة بالموافقة في قمة أوروبية تعقد الأسبوع المقبل على فتح مباحثات حول العلاقات مستقبلاً.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا أن تحقق تقدماً كافياً في ثلاثة ملفات متعلقة بالانفصال وهي الفاتورة، حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، وأيرلندا الشمالية، قبل فتح مفاوضات التجارة التي تريدها لندن.

وتقدر مصادر أوروبية قيمة الالتزامات التي تدين بها بريطانيا للاتحاد بنحو 100 مليار يورو.