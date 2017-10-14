فيضانات فيتنام تخلّف 59 قتيلاً

ذكرت السلطات الفيتنامية أن حصيلة الوفيات في أعقاب فيضانات عارمة بوسط وشمالي البلاد ارتفعت إلى 59 شخصاً، أمس، فيما لا يزال 36 آخرون في عداد المفقودين ويتلقى 31 شخصاً العلاج بسبب إصابات تعرضوا لها، وفق ما ذكرته الحكومة.

وقالت اللجنة الوطنية الفيتنامية للبحث والإنقاذ في تقرير للحكومة، إن إقليم هوا بين سجل 22 قتيلاً و13 مفقوداً، وهو أعلى رقم في الأقاليم الستة المتضررة. وذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية، أنّ تسعة من هؤلاء القتلى قضوا نحبهم في إقليم هوا بين أول من أمس، عندما دفنت منازلهم بسبب انهيار أرضي واحد بينما كانوا نائمين.

وأضافت اللجنة أن من بين المفقودين، أربعة أشخاص كانوا نائمين عندما انهار جسر بإقليم ين باي وسط الفيضانات. ومن بين المفقودين صحافي من وكالة الأنباء الفيتنامية كان يغطي الفيضانات من أعلى الجسر. وذكر التقرير أن حوالي 330 منزلاً دمرت جراء أمطار غزيرة بدأت يوم الأحد الماضي، فيما غرق 34 ألف منزل آخر، مضيفاً أنّ الفيضانات أسفرت عن نفوق آلاف الحيوانات. وقالت السلطات إنّها قامت بإجلاء 17500 شخص إلى مناطق آمنة.

وفيما انحرف المنخفض نحو لاوس وتوقفت الأمطار الغزيرة، أمس، حذّرت السلطات من احتمالات حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية، حيث إن الأرض في المنطقة الجبلية تمتص المياه بشكل كبير. ودمرت الفيضانات الكثير من الجسور والطرق بالمنطقة، إذ عزلت الكثير من المناطق بينما دمرت العديد من السدود، ما أدى إلى غرق مئات المنازل على امتداد ضفاف الأنهار.