اقتراح غريب لبناء جدار المكسيك

اقترح توماس هودغسون، عمدة مقاطعة بريستول، أخيراً أن يتولى المساجين عبر الولايات المتحدة القيام بعملية بناء جدار ترامب الفاصل مع المكسيك، قائلاً: «لا يسعني التفكير بمشروع آخر يحظى بتأثير إيجابي على مساجيننا وبلادنا أكثر من مشروع بناء الجدار».

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أن اقتراح هودغسون جاء خلال حفل أداء القسم لولاية رابعة. وقد أشار ماساشوستس، التابع كما ترامب للحزب الجمهوري إلى أن إشراك المجرمين في عملية بناء الجدار سيتخذ طابعاً رمزياً ويساعد هؤلاء في صقل مهاراتهم.

غير أن ناقدين من اتحاد الحريات المدنية الأميركية أدانوا الاقتراح ووصفوا الفكرة بـ«المنحرفة، وغير الإنسانية واللادستورية».

وقال هودغسون: «إضافة إلى التعلم وصقل مهارتهم في البناء، هناك رمزية قوية الطابع في الاعتماد على السجناء لبناء جدار يمنع الجريمة من التفشي في مجتمعنا ويحافظ على الوظائف وفرص العمل لهم ولبقية الأميركيين».

ولم يستجب مسؤولون في إدارة الرئيس المنتخب لطلب بالتعليق على الاقتراح. في حين أشار محامٍ في اتحاد الحريات المدنية الأميركية إلى أن اقتراح هودغسون قد ينتهك حريات السجناء. وعلقت المستشارة في الاتحاد لورا روتولو في حديث هاتفي بالقول: «يعتبر الاقتراح منحرفاً غير إنساني وغير دستوري على الأرجح. ومن المؤكد أنه لا علاقة له بمساعدة السجناء في ماساشوستس أو عائلاتهم، وله ارتباطات سياسية».