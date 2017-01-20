23 ألف طفل لاجئ مهددون بالبرد الشديد في أوروبا

قالت المنظمة الدولية للطفولة (يونيسف) الجمعة ان اكثر من 23 الف طفل لاجئ ومهاجر يمكن ان يصابوا بالتهابات تنفسية "وحتى الموت بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم" بسبب موجة البرد الشديد التي تجتاح اوروبا.

وافاد بيان للمنظمة انه "مع غياب اي مؤشرات على انحسار موجة الطقس الشديد البرودة والعواصف التي تجتاح وسط وشرق وجنوب اوروبا، فان الاطفال اللاجئين والمهاجرين مهددين بالاصابة بامراض تنفسية وغيرها من الامراض الخطيرة وحتى الموت بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم".

ولا يزال نحو 23700 طفل لاجئ ومهاجر بينهم اطفال رضع وحديثو الولادة، عالقون في اليونان والبلقان حيث انخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق الى ما دون 20 درجة مئوية.

وفي اليونان، خصوصا في الجزر حيث يقيم الاف اللاجئين في خيام، شهدت بعض المناطق تساقط كثيف للثلوج لاول مرة منذ اعوام عدة.

وقال باسل رودريغز مستشار الصحة لوسط وشرق اوروبا في منظمة اليونيسف "اجسام الرضع والاطفال الصغار عادة لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون التي تحميها من البرد ما يجعلهم اكثر عرضة للاصابة بمشاكل تنفسية وربما التهابات فيروسية وبكتيرية قاتلة مثل ذات الرئة والانفلونزا".

وارتفع عدد الوفيات جراء البرد في اوروبا الى اكثر من 60 بالغا خلال ايام قليلة فقط، وكان معظم الضحايا من المهاجرين والمشردين.

ونقلت اليونان التي تستضيف اكثر من 60 الف لاجئا معظمهم من السوريين، العديد من اللاجئين الى منازل جاهزة وخيام مدفأة.

الا ان العديد من مراكز الايواء "غير مجهزة للشتاء مع انخفاض درجات الحرارة الى ما دون درجة التجمد".

