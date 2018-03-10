الهيل يتساءل: على من نرمي الحذاء في قطر يا تشرشل؟

أسقط الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، عبارة لتشرشل على الواقع الرسمي في قطر اليوم في ظل سيطرة تنظيم الحمدين. وكتب الهيل، عبر حسابه على تويتر: إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم، فانظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه أو ضربه بالأحذية. وأضاف: في الحالة القطرية لدينا حمد وحمد وممثل لهما يدعى تميم وليس للشعب أي تمثيل.. فعلى من نرمي الحذاء يا تشرشل؟ حمد أم حمد؟ أم الحمدين وكومبارسهم؟

رسالة

ووجه الهيل، رسالة إلى حمد بن جاسم، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «عن أي عهد تتحدث ؟ هل ذاك العهد الذي نقضه تميم بن حمد عندما وقع اتفاقية الرياض ولَم يلتزم بها؟». وتابع الناطق باسم المعارضة القطرية، موجهاً حديثه لحمد بن جاسم قائلاً: «وضح أكثر للناس.. ولا تنسَ قوله تعالى: (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون). وركز على «ينقضون عهدهم في كل مرة».