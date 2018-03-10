حلقة نقاشية تبحث انتهاك الدوحة لحقوق المرأة

يشهد مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف نشاطاً محموماً خلال الأسبوع المقبل لفضح جرائم النظام القطري ضد الإنسانية وانتهاكاته لحقوق المرأة، وتنظم في الرابع عشر من الشهر الجاري حلقة نقاشية مفتوحة عن أبرز الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان.

وفي مقدمتها التهديد باستخدام السلاح الكيماوي ضد القبائل القطرية إلى جانب انتهاك حقوق الأجانب وإساءة معاملتهم لأسباب عنصرية بما يخالف المواثيق الدولية التي تدعو للمساواة بين الأعراق كافة. كما تتناول الحلقة النقاشية تجميد الحسابات البنكية ومصادرة الممتلكات دونما أحكام قضائية وكذلك اقتحام حرمة المنازل وتفتيشها دون اتباع الإجراءات الجنائية المتعارف إليها دولياً.

وتناقش الحلقة التي تشارك فيها العديد من المنظمات العربية والأجنبية العاملة في مجال حقوق الإنسان بجانب عدد كبير من الإعلاميين إنكار حق المحاكمة العادلة ضد المتهمين وخرق مبدأ شخصية العقوبة.

وتبحث قضية تسييس القضاء وتجريده من الاستقلالية، ولن تغفل الحلقة توفير الملاذات الآمنة للكيانات والعناصر الإرهابية ورعايتها وتشجيعها ودعمهاص وكذلك تحريضها للاعتداء على الدول والشعوب المختلفة. وبشأن المرأة ستبحث الحلقة النقاشية حرمان المرأة القطرية من أبسط حقوقها مثل التعليم والصحة والزواج وانتهاك اتفاقية حقوق المرأة «سيداو».