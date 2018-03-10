ممارسات تنظيم الحمدين اعتداء صارخ على المواثيق الدولية

من دون رحمة ولا شفقة وبلا أي معيار إنساني، وبكل قسوة ووحشية؛ تنتقم قطر (إمارة دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة العربية) من معارضيها، وتستخدم جميع أساليب العنف والترهيب داخل سجونها الكبيرة المنتشرة في ربوع الإمارة للتخلص منهم وإسكات أفواههم إلى الأبد، ونزع الجنسية منهم تعسفاً، أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. خالفت قطر المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 36 من الدستور القطري من خلال :

التعذيب

- القبض على الأفراد وتفتيشهم

- مداهمة البيوت والمساجد

خالفت قطر المادة9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواد(36و37 و38 ) من الدستور القطري و المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل من خلال :

العقوبة الجماعية والفردية بتهم لم تثبت الإدانة فيها ولم تتم المحاكمة بشأنها»

خالفت المادة11 من الإعلان العلمي لحقوق الإنسان.

والمادتان(39و40) من الدستور القطري.

نزع الجنسية تعسفاً»

خالفت الدوحة المادة15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان (7 و8) من اتفاقية حقوق الطفل و المادة 9 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

تشتيت الأسر وهدم عناصر مقومات بنائها وتنميتها»

خالفت الدوحة المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و المادة 21 من الدستور القطري.

التعدي على الملكية الخاصة ومصادرتها»

خالفت قطر المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمادة 27 من الدستور القطري.

الفصل عن العمل والتمييز في نوعية العمل والأجور»

خالفت الدوحة المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمادة 19 من الدستور القطري.