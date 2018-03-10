سلطة الطاقة الفلسطينية تكذب تقارير قطرية عن حل أزمة الكهرباء

نفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين، وجود أي مقترح قطري بحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، الذي تناقلته المواقع القطرية، مشيرةً في المقابل إلى وعودٍ مصرية جدية بتخفيف حدة الأزمة رفع طاقة خطوط الكهرباء المصرية المغذية لجنوب القطاع.

وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم: «لم نتلقَ أي مبادرة من الجانب القطري لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ولم نتسلم أي مقترح مكتوب أو شفوي بهذا الخصوص».

وكانت مواقع تابعة للنظام القطري، ذكرت في محاولة لتشويه السلطة الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ قطر رفضه مقترحات قدمتها الأخيرة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة. وفي سياق متصل، قال ملحم: «هناك وعود من الجانب المصري بزيادة القدرة المغذية للقطاع، وهناك اتصالات ستجري مع الجانب المصري لوضع الخطط وتنفيذ هذا المشروع».

خطة تطوير

وأضاف، أن «سلطة الطاقة تعمل حالياً مع الدول المانحة لتوفير المبالغ اللازمة لتمويل الخطة التطويرية لقطاع غزة، بما يشمل تحسين كفاءة إنتاج الطاقة من محطة التوليد، وتطوير ورفع الطاقة الموردة من الجانب المصري، وتطوير وتوسيع الربط مع الجانب الإسرائيلي، إضافةً إلى مشاريع الطاقة المتجددة».