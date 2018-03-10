شح الألبان واللحوم يجبر نظام تميم على دفع فاتورة باهظة

أجبر الضغط والشح الكبير في احتياجات السوق القطرية من اللحوم نظام تميم السعي إلى توفير هذه السلع بأي وسيلة، تستعد الدوحة لاستقبال شحنة جديدة من آلاف «الأبقار العائمة»، التي سيجري نقلها بحراً من عدة ولايات أميركية بعد وصول شحنات من «الأبقار الطائرة»، حسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية.

وأشارت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن آلاف من الأبقار المنقولة جواً وصلت إلى قطر خلال الأشهر الأولى من المقاطعة التي يفرضها رباعي مكافحة الإرهاب منذ نحو 10 أشهر ضد قطر، لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب.

ولفتت إلى أن الأبقار المحمولة جواً، كان الحل باهظ الثمن الذي لجأت إليه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز في ظل المقاطعة المفروضة عليها، من أجل توفير الحليب الطازج لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

وأوضحت أن هذه القطعان استقرت في مزارع «بلدنا» على بعد 50 كيلومتراً شمال الدوحة. ومن المقرر أن تصل غداً أكثر من 3 آلاف بقرة من سلالة «هولشتاين» ترعرعت في كاليفورنيا وأريزونا وويسكونسن على متن السفن، من أجل تلبية طلب قطر من الحليب الطازج. وفي يوليو الماضي وصلت الشحنة الأولى من 4 آلاف بقرة تم نقلها جواً إلى قطر، بعد 5 أسابيع من بدء المقاطعة التي تقودها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية التي وصفت عملية النقل آنذاك بأنها «أكبر جسر جوي بقري في التاريخ».