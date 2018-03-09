الجبير: علاقات الرياض ولندن لن تتأثر بـ«بريكست»

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن العلاقات السعودية البريطانية لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال إن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين.

ووقعت السعودية مع جهات بريطانية، أمس، 18 اتفاقية اقتصادية، كما منحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، عشر رخص لشركات بريطانية للاستثمار في المملكة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة "العربية"، جاء التوقيع على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البريطانية لندن. وبلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع الجهات البريطانية أكثر من 7.78 مليار ريال سعودي (نحو 2 مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين السعودية والجهات البريطانية مجالات الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة.

وكان الجبير أكد - في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية في العاصمة البريطانية لندن مع وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمملكة المتحدة -

أهمية العلاقات التي تجمع السعودية بالمملكة المتحدة واصفاً إياها بالتاريخية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه تم إجراء مشاورات مكثفة حول عدة ملفات والتحديات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة والتأكيد على ضرورة ردع إيران ووقف نفوذها وسياساتها المزعزعة للاستقرار. وأضاف وزير الخارجية: «نعمل سوياً على تعزيز التعاون في ملفات أخرى من أجل تقديم أفكار حول عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون في مجال الأمن».

على أن «الحرب في اليمن ليست حرباً من اختيار المملكة بل فرضت عليها»، مضيفاً أن «السعودية لا توجد لديها أي أطماع في اليمن»، مشيراً إلى أن المملكة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية في اليمن. وأكد «إن الحوثيين نهبوا ما يفوق 4 مليارات دولار من المصارف في اليمن»