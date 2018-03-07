«التشكيل البحري» في ميدي تفكك مئات الألغام الحوثية

أشاد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء الركن يحيى حسين صلاح بجهود قوات التشكيل البحري في ميدي على جهودها الأخيرة في إحباط زراعة مئات الألغام البحرية من قبل الميليشيا والتي تهدد الملاحة الدولية، موجهاً بالتصدي بقوة لكل الأعمال الاستفزازية للمليشيا تجاه سكان الجزر القريبة من ميدي وتهديد المياه الدولية والملاحة العالمية.

كما اطلع خلال تفقده المواقع والخطوط الأمامية لجبهة ميدي على أوضاع قوات التشكيل البحري المرابطة بميناء ميدي ووجه بتطوير قدرات قوات التشكيل البحري للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة أن الميليشيا الانقلابية أصبحت منهارة وتتعرض يومياً إلى خسائر فادحة بفعل ضربات الجيش الوطني وإسناد التحالف العربي، مؤكداً أنه لا مستقبل للميليشيا في اليمن فهي تتراجع باستمرار منذ انقلابها في 2014.

واطلع اللواء صلاح على أحوال المقاتلين في الخطوط الأمامية وحثهم على رفع درجة اليقظة والحذر، مؤكداً ضرورة استمرار إحكام الحصار على بقايا فلول المليشيا الموجودة في بعض المباني بالأحياء الغربية وعدم ترك أي ثغرة تتسلل منها الميليشيا.