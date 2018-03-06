قرقاش: السعودية ومصر حجرا الأساس في أي بناء عربي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش، أن السعودية ومصر حجرا الأساس في أي بناء عربي، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تدعو للتفاؤل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والاستقرار والتنمية.

وقال قرقاش عبر حسابه على "تويتر" إن، "السعودية ومصر حجرا الأساس في أي بناء عربي، ونحن أحوج ما نكون لهذا البناء، وزيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية لمصر الشقيقة تعمّق الطرح الداعي لمحور وسطي عربي يعزز السيادة ويحميها ويقدّم التنمية ويسعى للمستقبل".

وأضاف أن "الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر الشقيقة تدعو للتفاؤل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والاستقرار والتنمية، هي البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه".