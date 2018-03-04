ولي العهد السعودي يصل إلى القاهرة

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر اليوم الأحد.

وكان في استقبال ولي العهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعد الزيارة هي الأولى للأمير السعودي منذ تعيينه ولياً للعهد في شهر يونيو الماضي.

كانت مصادر في الرياض قد صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمير محمد سوف يبحث مع الرئيس المصري وكبار مساعديه عدداً من الموضوعات، في مقدمتها جدول مناقشات القمة العربية المقبلة المقرر أن تستضيفها الرياض في العشرين من مارس المقبل، وتطورات الوضع في اليمن ومسيرة العملية السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل وتعزيز سبل مواجهة الإرهاب، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه على صعيد تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.