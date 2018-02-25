مقتل عشرات الانقلابيين في الساحل الغربي

قتل عشرات الانقلابيين من ميليشيا الحوثي الإيرانية في قصف لمقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من القوات المسلحة الإماراتية خلال معارك الساحل الغربي بين المقاومة اليمنية والتمرد الحوثي، في وقت شنت قوات الشرعية هجوماً كبيراً على مواقع الميليشيا في مديرية نهم شرق صنعاء بالتزامن، ودمرت مقاتلات التحالف مخزناً سرياً للأسلحة في غرب صنعاء.



ولقي 46 من ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم في قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من القوات المسلحة الإماراتية وفي مواجهات مع المقاومة اليمنية.



وتركزت المواجهات بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس والشعاب الواقعة شمال حيس، بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيا وتقع شرق الجراحي، كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين في جبل راس كانت متجهة نحو الجراحي.



وقالت مصادر طبية، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية نقلت جثث قتلاها إلى مستشفيات العلفي العسكري و22 مايو، الأهلي، والمستشفى العام بزبيد، إضافة إلى عشرات الجرحى منهم.



وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.



وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن الإسناد العسكري والدعم اللوجستي للعمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به، حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيا الإرهابية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.



ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.



مخازن أسلحة

شنت قوات الشرعية هجوماً كبيراً على مواقع الميليشيا في مديرية نهم شرق صنعاء. وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات عدة مخازن أسلحة سرية لميليشيا الحوثي في مديرية الحيمة الداخلية غرب العاصمة وأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة.



وفِي المدخل الشرقي للعاصمة، قالت مصادر الجيش الوطني إن معارك عنيفة تدور في مديرية نهم، حيث هاجمت قوات الشرعية مواقع ميليشيا الحوثيين من محوري السلطا والقطبين واستعادت مواقع استراتيجية.



وذكرت المصادر أن الجيش الوطني سيطر على جبل المقردعة الاستراتيجي المطل على وادي محل ومفرق أرحب وأن وحدات أخرى تقدمت شرق جبل بحرة ما بين مديريتي نهم وصرواح.



حصار الميليشيا

في الأثناء، قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني إن الجيش يفرض حصاراً خانقاً على معقل الميليشيا من ثلاثة اتجاهات هي جبهة البقع ومحور علب وجبهة رازح، مضيفاً أنه يجري الإعداد حالياً لفتح جبهة رابعة في محافظة صعدة، التي تعد الوكر الأول لمليشيا الحوثي. وأكد الأثلة ضرورة استغلال حالة الانهيار التي باتت عليها الميليشيا لتحرير بقية المناطق التي تحتلها.



في الجوف، ذكرت مصادر عسكرية بالمنطقة السادسة لـ«البيان» أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية شمال مديرية المتون.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني بجبهة حام، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين قصفت مدفعية التحالف العربي مواقع وتمركزات الميليشيا في الجبهة ذاتها.



من جهة أخرى، هز انفجاران عنيفان مدينة عدن إثر هجوم بسيارتين مفخختين. وذكرت تقارير أن سيارتين مفخختين انفجرتا أمام بوابة معسكر مكافحة الإرهاب في مديرية التواهي بعدن، مؤكدين سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.



5000

قال تقرير حقوقي صادر عن رابطة «أمهات المختطفين» في اليمن، إن مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية اختطفوا أكثر من 5 آلاف شخص خلال العام الماضي.

وأوضحت الرابطة اليمنية الأهلية، في تقريريها السنوي الذي نشرته اليوم في مدينة تعز، أن العاصمة صنعاء حازت المركز الأول من حيث حالات الاختطاف أو الإخفاء القسري، بأكثر من ألف حالة. وحسب الرابطة، حلّت محافظة ذمار في المرتبة الثانية، «حيث شهدت 636 حالة اختطاف».

وسجلت الرابطة في تقريرها «142 حالة تعذيب ضد مختطفين في عدة محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، تصدرتها صنعاء، التي شهدت 56 حالة تعذيب».

وبيّنت أن «عدة محافظات يمنية واقعة تحت سلطة الحوثيين، شهدت 19 حالة قتل تحت التعذي».صنعاء - د.ب.أ



6357

دشنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، أمس، تقريرها الذي تضمن مختلف الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الرابطة خلال العام المنصرم 2017.

وذكرت الرابطة أنها رصدت 6357 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي منها 5347 حالة اختطاف في 10 محافظات، و721 حالة إخفاء قسري في 8 محافظات و 142 حالة تعذيب للمختطفين في 6 محافظات و19 حالة قتل تحت التعذيب في 9 محافظات، ومقتل 34 أسيراً ومختطفاً تم استخدامهم دروعاً بشرية وإصابة 64 حالة.