القيادة الفلسطينية: نقل السفارة إلى القدس مساس بمشاعر الأمة

شدّدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية على أن قرار نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس يعتبر مساساً بمشاعر الأمة العربية، لافتين إلى أن أي خطوة أحادية الجانب لن تسهم في تحقيق السلام ولن تعطي شرعية لأحد. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن تصريحات واشنطن التي يتم تناقلها بشأن ما يسمى نقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو، الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة، تشكل مساساً بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده، ومساساً مباشراً ومتعمداً بمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا العربية. وشدّد المحمود، على أن قرار نقل السفارة كان قراراً مرفوضاً ومداناً، ويشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية وكافة القوانين الإنسانية والعالمية المتوافق عليها.

وأضاف المحمود أن ما فعله ترامب هو قيامه بمنح مدينتنا العربية المقدسة عاصمة دولة فلسطين لآخرين في خطوة لم تحدث في التاريخ، إلا عبر عنجهية الاحتلال والاستعمار، مطالباً دول العالم برفض الخطوات الأميركية الإسرائيلية، ودعم رؤية الرئيس محمود عباس للسلام التي طرحها في مجلس الأمن الدولي، لأنها تشكل الطريق الصحيح والمناسب لإرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة. وجدد المحمود الدعوة إلى الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية ومصير شعبنا البطل.

خطوات أحادية

على صعيد متصل، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن أي خطوة أحادية الجانب لا تسهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن خطاب الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن هو مفتاح السلام الجدي والوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى أسس العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

مواجهات

ميدانياً، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية فجر أمس خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. ونقل عن مصدر أمني قوله، إن مواجهات اندلعت في المخيم ومحيط برك سليمان المحاذي، إثر اقتحام الاحتلال وإطلاقها النار صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري. وأضاف المصدر أن الاحتلال اعتقل الشاب أكرم حسين الأطرش 22 عاماً الذي أصيب قبل أربعة أشهر في مواجهات بالمخيم، وذلك بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

قلق

اعتبرت تركيا أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس مقلق للغاية، متهمة واشنطن بالقضاء على آمال السلام. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن هذا القرار مقلق للغاية، ويظهر إصرار الإدارة الأميركية على القضاء على الظروف المؤاتية للسلام.