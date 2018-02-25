ليبيا وأميركا توقعان اتفاقية لمكافحة نهب القطع الأثرية

وقّعت الولايات المتحدة وليبيا، اتفاقية ثنائية تهدف لمكافحة نهب القطع الأثرية الليبية القديمة والاتجار بها. ووقع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون العامة ستيفن غولدشتاين، ووكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق لطفي المغربي، الاتفاقية في واشنطن والتي تهدف لتعزيز التعاون الثنائي ضد الاتجار بالممتلكات الثقافية القادمة من ليبيا.

وأكّد غولدشتاين في بيان، أنّ الاتفاقية دليل على الالتزام المشترك بحماية التراث الثقافي الليبي، والدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة لجهود حكومة الوفاق الوطني لبناء دولة ليبية موحدة أكثر استقراراً، مشيراً إلى أنّ بلاده ستفرض قيوداً على الواردات من فئات المواد الأثرية التي يعود تاريخها إلى 12 ألف سنة قبل الميلاد وحتى عام 1750 ميلادية والمواد التي يرجع تاريخها إلى عام 1551 حتى 1911 ميلادية.

وأوضح غولدشتاين، أنّ هذه القيود تهدف لتقليل الحافز لنهب الآثار والاتجار بها، وهي من بين الطرق العديدة التي تحارب بها الولايات المتحدة تمويل الإرهاب وتعطل السوق العالمية للآثار غير القانونية. يذكر ان ليبيا واجهت تاريخاً طويلاً من التهديدات للمواقع الأثرية والتاريخية.