الجبير: قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم الذي يظهر دعمها للإرهاب، مؤكدا أنها توفر «ملاذاً للإرهابيين».

وشدد الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل أمس على أن الخلاف مع قطر يعود إلى العام 1995، عندما سيطر والد الأمير الحالي على البلاد، وبدأ بعلاقات تآلف مع جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً أن السعودية حاولت على مدى 15 عاماً ثني الدوحة عن تلك السياسة.

دعم الإرهاب

وقال: «كل ما نطلبه من قطر هو وقف التدخل في دولنا، والكف عن دعم الجماعات الإرهابية». وأضاف «نرفض أن يكون الإعلام القطري منصة لاستضافة المتطرفين والإرهابيين». وقال «قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم الذي يظهر دعمها للإرهاب».

موضحاً: «أظن أن الغرب قد ينظر إلى قطر على أنها دولة صغيرة ومزدهرة، وفيها جامعات أجنبية، وتملك مباني جديدة، وفريق باريس سان جيرمان، لكنكم لا ترون الجانب المظلم الذي ذكرته للتو»، في إشارة إلى دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، والسماح بجمع الأموال للإرهابيين، وإفراد مساحة إعلامية لاستقبال متطرفين، والترويج لخطاب الكراهية.

وأكد الجبير: «أن بلاده لا تتسامح أبداً مع الإرهاب ومع تمويله ومع دعم التطرف»، مضيفًا:«طلبنا بسيط من قطر، عليها وقفدعم الإرهاب والتطرف ووقف خطاب الكراهية، كما يتوجب عليها أن لا توفر ملاذاً للإرهابيين».

تعاون

أما في ما يتعلق بإيران، فقال الوزير السعودي:»علينا التعاون كي نلزم إيران بعدم التدخل في دول المنطقة من خلال الطائفية«، وأضاف»نقول لإيران كفى، والثورة انتهت«. واعتبر أن الاتفاق النووي الحالي لا يكفي لتعديل سلوك إيران. لافتاً إلى أن»إيران دعمت تنظيم القاعدة واحتضنت قيادة التنظيم«.

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن إيران تدعم جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية، مشدداً على ضرورة محاسبة طهران.

وفي ملف العراق قال"نعمل على دعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة داعش".

وعن الملف السوري قال الجبير:»نسعى لتسوية سياسية في سوريا«، مضيفاً»يجب الضغط على الأسد كي يبدي جدية تجاه الحل السياسي).

وفي ملف اليمن قال إن الحوثيين المدعومين من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن، وزرعوا الألغام في كل مكان، ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم.

كما أكد أن الحوثيين يحصلون من إيران على صواريخ باليستية. وأوضح أن الحوثيين سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد، مؤكداً أنه لا يحق للحوثيين التحكم باليمن والسيطرة على الدولة، مؤكداً أن السعودية استقبلت أكثر من مليون لاجئ يمني ووفرت لهم الوظائف.

وأضاف قائلًا: «لم نسع إلى الحرب في اليمن ولكنها فرضت على المملكة». إلى ذلك، تحدث عن مخاوف كبيرة من تمدد داعش من ليبيا باتجاه دول الساحل.