«سيناء 2018» مستمرة حتى التطهير

أكد الناطق العسكرى للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، استمرار العملية الشاملة سيناء 2018، حتى تحقيق أهدافها بتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من الإرهاب. وأشار في مؤتمر صحافى، إلى أن القوات المسلحة والشرطة مستمرتان في ضرب معاقل الإرهاب، ومواصلة القتال والتمشيط والمداهمات وملاحقة العناصر المتطرّفة.

وأفاد الناطق العسكرى بأن نتائج العمليات أسفرت عن تدمير 158 هدفاً بواسطة القوات الجوية و413 هدفاً بواسطة المدفعية، والقضاء على 71 متطرّفاً والقبض على خمسة، فضلاً عن القبض على 1852 شخصاً، من عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً، أو مشتبه في دعمها للعناصر المتطرّفة، والإفراج عن عدد كبير منهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أكّد استشهاد سبعة عسكريين وإصابة ستة آخرين خلال العمليات المختلفة. وأشار الناطق إلى تدمير 1282 وكراً ومخزناً للعناصر المتطرّفة تستخدم للاختباء وتخزين الاحتياجات الطبية والأسلحة والذخائر والألغام.

ولفت الناطق إلى اكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين، ومركزي إرسال، و393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة c4 ومادة TNT، وضبط 112 عربة و269 دراجة نارية خاصة العناصر المتطرّفة. وأشار إلى اكتشاف وتدمير وضبط 14 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية وضبط 99 بندقية خرطوش، واكتشاف وتدمير ثلاث فتحات أنفاق.

ضبط مخدرات

أشار الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، إلى أن العمليات العسكرية في سيناء سمحت بملاحقة العناصر العاملة في زراعة وتهريب المواد المخدرة، وأفضت إلى تدمير 53 مزرعة بانغو وضبط حوالي 39.3 طناً من المواد المخدرة و2 مليون و100 ألف قرص مخدر.