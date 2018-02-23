الاحتلال يعدم أسيراً فلسطينياً بعد اعتقاله

في تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، صادق الاحتلال على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وفيما طلبت منظمة التحرير بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، استشهد فلسطيني في أريحا بعد ساعات من اعتقاله.

وصادقت بلدية الاحتلال في القدس، على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جنوبي المدينة المحتلة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه ستتم إقامة هذه الوحدات في تجمع استيطاني جديد ما بين مستوطنة غيلو، وطريق الأنفاق الذي يربط القدس الغربية مع المستوطنات في جنوبي الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة، إلى أن الأرض التي ينوى بناء هذه الوحدات الاستيطانية عليها، هي أراض خاصة بمساحة 280 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون، لافتة إلى أنه تم تقديم المخطط للبلدية قبل عام ونصف.

ونقلت الإذاعة عن رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في البلدية مئير ترجمان، قوله: «هذا يوم تاريخي لمدينة القدس التي ينقصها احتياطي أراضٍ، لقد صادقنا على بناء آلاف الوحدات السكنية في غيلو، وهو ما سيكون من شأنه تشجيع المزيد من الأزواج الشابة على القدوم إلى القدس وتطويرها وبنائها».

خطورة

على صعيد متصل، شدّدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، على أن المنظمة تنظر ببالغ الخطورة للمحاولات الإسرائيلية سن تشريعات تخدم الاحتلال وتساهم في تعزيز وجوده وإطالة أمده، مشيرة إلى تقديم اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات مشروع قانون يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس، ومصادقتها على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى، من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية.

جبروت احتلال

وأضافت: «في تصعيد خطير تمعن دولة الاحتلال باستخفافها بالقانون الدولي والاتفاقيات الأممية، وتثبت أنها دولة مارقة خارجة عن القانون، فالسياسات الإسرائيلية الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتهجير المقدسيين قسراً، تعد خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أنه يحظر نقل الأفراد قسراً أو جماعياً، وترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تعمل بشكل متسارع ومدروس لترسيخ نهجها القائم على التهجير القسري والفصل العنصري لإقصاء سكان القدس الأصليين عن مدينتهم، واقتلاع جذورهم الضاربة في أرضها منذ قرون، وإن شعبنا الفلسطيني لن يخضع لأهواء دولة الاحتلال وسياساتها، فأرضنا ومقدراتنا هي ملك لنا، وقد كفلتها لنا القوانين والمواثيق الدولية». وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة.

شهيد

ميدانياً، استشهد فلسطيني، أمس، بعد أن اعتقله جنود الاحتلال خلال مواجهات في أريحا في الضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن ياسين السراديح تعرّض للضرب وتأثّر بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال. وأظهر فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على السراديح.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، عن نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلة السراديح من أريحا، باستشهاده بعد اعتقاله. وأكدت عائلته أنه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من منزله، وأنه لم يكن يعاني من أية أمراض.