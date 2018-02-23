مساعدات طبية من الإمارات لـ10 محافظات يمنية

بدأت منظمة الصحة العالمية من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، وبدعم مقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعدات ومستلزمات طبية على عشرين مركزاً صحياً في عشر محافظات يمنية وذلك بحضور الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

وتم إرسال دفعة من تلك المستلزمات الطبية إلى مراكز الشحر وتريم بحضرموت، ومستسفى مأرب العام، ومركز الخبر والمحفد ولودر بمحافظة أبين، ومستشفى المخا العام بمحافظة تعز.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية إن المساعدات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمنظمة الصحة العالمية وتوزع بإشراف الوزارة بعشر محافظات يمنية، تأتي في إطار تواصل الدعم الإماراتي السخي للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز أدائه وتقديم خدمات علاجية لأبناء الشعب اليمني.

وأشاد بحرص دولة الإمارات على دعم القطاع الصحي بشكل مستمر في مختلف المدن اليمنية المحررة، وإعادة تأهيل العديد من المرافق الرئيسة التي تمد الأسر اليمنية بالخدمات المتنوعة مثل الكهرباء والرعاية الصحية والغذاء ما كان له أطيب الأثر في نفوس المواطنين اليمنيين.

يافطة تتوسط مستودعاً يحوي بعضاً من المساعدات الإماراتية | وام

من جانبه، قال المهندس جمعة عبدالله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بعدن إن «الهلال» يسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للميليشيات الحوثية الإيرانية والعمل على توفير جميع المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق.

ولفت إلى أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة إلى تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات والشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن للتدخل الإنساني العاجل ونجدة الأسر المعوزة فيها عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية.

وفي سياق متصل، وصلت أمس إلى ميناء عدن سفينة إماراتية تحمل على متنها 9 حاويات أدوية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلمت لمنظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها على المحافظات اليمنية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت اتفاقية شراكة مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 55 مليون درهم تتضمن ترميم 20 مستشفى ومركزاً صحياً في 9 محافظات، إضافة إلى تنفيذ برامج الأنشطة الإيصالية التكاملية ضد شلل الأطفال والحصبة وغيرها في 11 محافظة بقيمة مليون و752 ألف دولار، فيما دعمت الإمارات مكافحة وباء الكوليرا في 23 محافظة يمنية.

دعم للمكلا

ووقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، بمدينة المكلا، اتفاقية عمل لتجهيز صالة الاستقبال والانتظار الرئيسية بمركز الربوة الصحي بالمدينة، إضافة إلى تسليمه جهازي سونار و«سي بي سي» لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الصحية لليمنيين مجاناً.

وأكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي العامل في محافظة حضرموت، بعد عملية التسليم أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حريصة على تطوير ورفع المستوى الصحي بمدينة المكلا وضواحيها، مضيفاً أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المناطق اليمنية المحررة، والتي من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين خلال الأزمة التي تشهدها البلاد.

بدوره، شكر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمديرية المكلا، محمد اليهري خلال توقيع الاتفاقية، دولة الإمارات العربية المتحدة، شعباً وقيادة، على الجهود التي تبذلها بمدينة المكلا، سواء على الصعيد الصحي، وكذلك كافة الأصعدة الأخرى، والتي خدمت المواطن وخففت من معاناته مشدداً على الحاجة الماسة إلى هذا الدعم والرعاية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أنشأت مركز الربوة الصحي في العام الماضي، حتى يتمكن من تقديم خدماته الصحية لمواطني ربوة بشكل مجاني.