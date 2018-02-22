الإمارات تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في الغوطة الشرقية بسوريا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته علي الأوضاع الانسانية وسلامة المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا.

وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدنة فورية حقنا للدماء وحماية للمدنيين، وضمت صوت الإمارات إلى الدعوات الدولية المطالبة بالهدنة الفورية مضيفة أن سوريا التي شهدت أفظع المواجهات والإستهداف الممنهج للمدنيين لا تتحمل فصلا دمويا مكررا.

وأكدت الوزارة على ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج و الدواء والغذاء.

كما أكدت دولة الإمارات مجددا أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف وناشدت كافة الأطراف بتفعيل المسار السياسي معربة عن قلقها الشديد من التدخلات الخارجية علي الارض والتي تنتهك السيادة السورية وتزيد الأزمة تعقيدا داعية الي وضع حد للدموية التي مزقت سوريا و نسيجها الإجتماعي ومؤسساتها وباتت تهدد وحدتها.