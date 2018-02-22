قذائف الحوثي تغتال طفلاً وتصيب أسرة يمنية بأكملها

قصفت ميليشيا الحوثي الإيرانية في فصل جديد من فصول نهجها العدواني تجاه أبناء الشعب اليمني أحياء سكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر، ما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة أسرة كاملة وتهدم منزلها،

فقد سقطت إحدى القذائف العشوائية على منزل أحد اليمنيين ما أدى إلى إصابة جميع أفراد أسرته، إضافة إلى تضرر منزله بشكل كامل، فيما استشهد طفل في مديرية حيس بعملية قنص نفذتها عناصر ميليشيا الحوثي، بعد تسللها إلى أحد المنازل القريبة من المديرية.

ولا تزال الأحياء السكنية في مديرية حيس تتعرض لقصف مدفعي عشوائي من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية بقذائف مدفعيات الهاوزر والهاون، فيما تواصل مقاتلات التحالف العربي شن غارات جوية على تجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها، في ظل استمرار عمليات تمشيط جيوب الحوثيين في المناطق الواقعة بين شرق المخا ومديرية حيس.

إسناد عسكري

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيا الحوثي، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم لتجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به.

ويتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء في اليمن فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية إضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويعد تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل، والذي وجهت خلاله قوات التحالف ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.