الإضراب يشلّ المدارس الجزائرية

نفذ تكتل نقابي ضم خمس نقابات في قطاع التربية بالجزائر إضراباً في المدارس أمس، يرتقب أن يستمر حتى اليوم الأربعاء للمطالبة برفع الأجور، بعدما فشلت المفاوضات مع وزارة التربية، بحسب ما أعلنت النقابات.

وأعلن التكتل النقابي الإضراب، بعد اجتماع دام ساعات عدة مع وزيرة التربية نورية بن غبريط الأحد الماضي، قائلاً إنه «لم يتم التوصل فيه إلى أي نتيجة»، بحسب ما صرح للصحافيين رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان.

وسبق للنقابات أن نفذت إضراباً في 14 فبراير الجاري يوماً واحداً، معلنةً أنها ستجدد الإضراب يومي 20 و21 في حال عدم الاستجابة لمطالبها.