العراق ولبنان يبحثان التعاون ضد الإرهاب

عقد الرئيسان العراقي واللبناني فؤاد معصوم وميشال عون، أمس، مباحثات رسمية في بغداد كرست لتدارس العلاقات الثنائية والحرب ضد تنظم داعش والقضايا العربية والإقليمية والتهديدات الإسرائيلية.

وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم في إيجاز صحفي بعد ختام الاجتماع، إن العلاقات العراقية - اللبنانية تاريخية وثقافية وفكرية ومصالح مشتركة بينهما، مضيفاً: «تم التباحث بمنح التسهيلات لدخول العراقيين واللبنانيين في كلا البلدين وتطوير نشاط الخطوط الجوية ومواضيع أخرى».

بدوره، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن سعادته لزيارة العراق الذي يتطلع إلى التعافي من جروح الإرهاب، وأجرينا مباحثات بناءة لمختلف القضايا.

وأضاف: «أوجه التحية لشعب العراق وموقفه في مواجهة الإرهاب، ونأمل أن تستكمل الدولة العراقية جهودها للقضاء على خلايا الإرهاب وبذل جهود مشتركة للقضاء على الإرهاب بشكل كامل».

ولفت إلى أنّ لبنان يقف بقوة إلى جانب العراق ضد التحديات التي تهدد كيانه وضد كل المشاريع التي تهدد وحدته، مردفاً: «علينا الدفع بالمصالحة العربية الحقيقية والموقف من التهديدات الإسرائيلية، ومواجهتها بكل السبل دفاعاً عن حقوق لبنان المشروعة». ووصل الرئيس اللبناني في وقت سابق أمس إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من نظيره العراقي فؤاد معصوم. ويرافق عون خلال الزيارة وفد وزاري ونيابي واستشاري كبير.