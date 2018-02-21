السيسي يؤكد حرص مصر على إرساء الأمن في جنوب السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان، معرباً عن استعداد مصر لمواصلة بذل كافة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية عقب استقبال الرئيس السيسي، أمس، ماييك دنج وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس سيلفاكير.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

وذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي استلم خلال اللقاء رسالة من رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت.