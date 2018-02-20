مفتي السعودية يدعو السحيمي إلى التوبة

دعا مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الكاتب محمد السحيمي إلى التوبة من الآراء التي أطلقها على احدى القنوان الفضائية بخصوص "كثرة المساجد وتشغيل مكبرات الصوت في الصلوات".

واعتبر آل الشيخ وصف المساجد بالضرار "فكرا سيئا ورأيا خاطئا". ولفت إلى أنه "لو تأمل صاحب هذا الرأي ما قاله لعلم أنه أخطأ".

وأكد أن المساجد "بيوت الله وتقام فيها شعائره"، معتبراً أن كثرتها "علامة خير". وعدّ كثرة المساجد في المملكة "علامة مميزة".

وفجّرت آراء السحيمي التي أثارها أخيراً، حول كثرة المساجد ومكبرات الصوت وقت الصلوات، جدلاً محتدماً في الأوساط المجتمعية داخل المملكة، ما دعا وزارة الثقافة والإعلام لأن تعلن إيقافه وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية بالوزارة .