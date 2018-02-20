مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب معسكر خالد بن الوليد

بإسناد ودعم من القوات المسلحة الإماراتية .. قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية جنوب معسكر خالد بن الوليد فيما باغتت قوات الشرعية والمقاومة اليمنية المليشيات في مزارع شرقي مديرية حيس.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات دفعت بها مليشيات الحوثي نحو جبهة الساحل الغربي باتجاه مدينة حيس التي تم تحريرها قبل 10 أيام كما دمر ت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية للمليشيات بالقرب من منطقة القطابا شمالي مدينة الخوخة.

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر في الارواح والعتاد.. كما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لكافة محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.

ودمرت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات وآليات قتالية وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي كانت متجهة الى حيس وأيضا إلى منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع وشرق معسكر خالد بن الوليد حيث تكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والارواح.

وتصدت قوات الشرعية والمقاومة اليمنية لهجمات من الميليشيات الحوثية الإيرانية على الأطراف الغربية لمديرية حيس فيما قتل وجرح على أثر المواجهات أكثر من 43 عنصرا من ميليشيات الحوثي.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع وشرق معسكر خالد بن الوليد في ظل استمرار تمشيط جيوب الحوثيين في المناطق الواقعة بين شرق المخا ومديرية حيس.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا للعمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الاعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.