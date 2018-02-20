الاحتلال يقرّر سحب إقامات فلسطينيي القدس

قررت حكومة الاحتلال سحب إقامات الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة، في وقت اعتقل جيش الاحتلال 16 فلسطينياً في الضفة والقدس المحتلتين، وسط غارات على قطاع غزة.

وقررت لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية دعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة. ووفقاً للقانون سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم «بأعمال عنيفة ضد إسرائيل».. وفي حالة إلغاء الإقامة ستتمكن إسرائيل من طرد السكان.

ويقدم القانون للمصادقة عليه بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من 10 سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة فلسطينيين من سكان شرقي القدس. وقدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية الاقتراح وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو كنيست من حزب الليكود. وينص مشروع القانون على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين - والمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل وأهالي القدس.

اعتقالات

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً خلال اقتحام ومداهمة المنازل في الضفة الغربية والقدس. وخلال اقتحام نابلس وبيت لحم اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان ولم تسفر عن إصابات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال اقتحمت قسم 11 في معتقل «عوفر»، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش ونقلت نحو 120 أسيراً إلى معتقل «نيتسان الرملة»، دون السماح لهم بأخذ أي شيء من مقتنياتهم.

وذكر النادي في بيان أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت خلال الفترة الماضية من حملاتها التنكيلية بحق الأسرى، حيث كانت قد نقلت 50 أسيراً من معتقل «عسقلان» قبل نحو أسبوعين بذريعة إجراء تفتيشات.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة في الضفة عن تظاهرة على حاجز بيت إيل العسكري، اليوم (الأربعاء) للتأكيد على استمرار المقاومة الشعبية رفضاً لإجراءات الاحتلال، ومحاولات فرض حل الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني والتمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

غارات

في قطاع غزة، شنت مقاتلات الاحتلال غارات على مواقع متفرقة في القطاع. وأعلن جيش الاحتلال أن مقاتلاته أغارت على «بنية تحت أرضية» في جنوب قطاع غزة. وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال إن الغارة جاءت رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات. وجدد الجيش تحميل حركة حماس المسؤولية عن «كل ما يجري في قطاع غزة فوق وتحت الأرض».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف فجر أمس، بعشرة صواريخ، أرضاً زراعية في حي النهضة شرق مدينة رفح، جنوب شرق قطاع غزة.

وأوضحت أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أرضاً قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح بعشرة صواريخ، محدثة حفراً عميقة في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.