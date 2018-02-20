الجيش اليمني يفكّك آلاف الألغام في صعدة

بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الشرعية من نزع نحو ثلاثة آلاف لغم وعبوة ناسفة كانت الميليشيات قد زرعتها في عدد من المناطق بمديرية باقم في صعدة. وقال مصدر عسكري يمني إن ميليشيات الحوثي الإيرانية زرعت كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، وأنه تم إبطال مفعول أكثر من ألف لغم وعبوة ناسفة في منطقة مندبة، بينما تمكنت الفرق الهندسية من العثور على ألفي لغم وعبوة ناسفة زرعتها المليشيات في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية في مديرية باقم.

ونوه المصدر بأن الألغام والعبوات تنوعت ما بين الألغام الفردية وأخرى للعربات والمدرعات، مشيراً إلى أن الميليشيات لجأت إلى تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار ومجسمات تناسب طبيعة الأرض بشكل يهدد حياة المدنيين، وهي في كل ذلك تهدف إلى إعاقة تقدم الشرعية. وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية إضافة إلى تطهير المناطق المحررة من مخلفات الحوثي دعماً لليمن لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي.

ويتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به ويتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة أبناء الشعب اليمني فالتحرير يتبعه التطهير من فلول الميليشيات الإرهابية.