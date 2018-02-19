الجبير: قطر لم تغير سلوكها الداعم للإرهاب

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاثنين، أن قطر لم تغير من سلوكها الداعم للإرهاب، ومازالت تعمل على نشر فكر الكراهية والإرهاب في عدد من الدول.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي سباستيان كورتس:" لدينا مشكلة مع قطر فهي لم تغير سلوكها وعليها وقف دعم الإرهاب وتنشر أيدلوجيا الكراهية والإرهاب في عدد من الدول".

وأضاف أن على قطر أن توقف تمويلها ودعمها للإرهاب، وحينها سيكون هناك استعداد لاستئناف العلاقات معها.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، قال الجبير إن الحوثيين يتحملون وحدهم مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى قتلهم المدنيين وتجنيد الأطفال.

وذكر أن التحالف العربي لدعم الشعبية يعمل على فتح كل موانئ اليمن، مؤكدا أن بلاده تدعم مهمة المبعوث الدولي من أجل حل الأزمة اليمنية.