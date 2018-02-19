اتفاق مع الأكراد على دخول قوات النظام عفرين

أميط اللثام عن اتفاق دمشق والأكراد على دخول قوات النظام السوري إلى عفرين، فيما تمّ الكشف عن مفاوضات بين النظام والمعارضة حول الغوطة الشرقية بوساطة روسية.

وقال مسؤول كردي كبير، أمس، إن القوات الكردية توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري لدخول قواته عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

وأكّد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي بشمال سوريا بدران جيا كرد، إن قوات النظام ستنتشر في بعض المواقع الحدودية، وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

مفاوضات

في الأثناء، شنّت قوات النظام، أمس، قصفاً عنيفاً ومكثفاً بعشرات الصواريخ على غوطة دمشق الشرقية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد فشل مفاوضات النظام وفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية بوساطة روسية. وذكرت تقارير إخبارية، أنّ النظام السوري استقدم أثناء المفاوضات مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى محيط الغوطة الشرقية، تمهيداً لتنفيذ عملية واسعة، تهدف لاستعادة السيطرة عليها.

هجوم مضاد

على صعيد آخر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، استهدافها مراكز عسكرية داخل الأراضي التركية، رداً على الهجوم الذي تقوده أنقرة في عفرين. وجاء في بيان صدر عن قوات سوريا الديمقراطية: «نفذت قواتنا عملية استهداف نوعية ضد مركز تجمع للجنود الأتراك وإرهابيي جبهة النصرة/‏‏‏‏‏ داعش، وغرفة عملياتها المباشرة، في مركز ناحية قرة خانة التابعة لولاية هاتاي التركية».

غموض

في الأثناء، قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة‭ ‬ لم تتأكد بعد من الجهة التي نفذت هجوم السابع من فبراير على القوات الأميركية والقوات المدعومة أميركياً في دير الزور، لكنه أقر بوجود روايات عن ضلوع متعاقدين روس مدنيين في الحادث. وقال ماتيس للصحافيين: «ما زلت غير قادر على تقديم المزيد من المعلومات عن سبب قيامهم بذلك، ولكنهم حصلوا على توجيهات من أحد، هل كان توجيها محلياً؟، هل كان من مصادر خارجية؟، لا تسألوني، لا أعلم».

1614

أعلن الجيش التركي، أمس، أنّه قتل 1614 من عناصر القوات الكردية في إطار عملية غصن الزيتون التي ينفذها في عفرين السورية. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان، إنّ القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون حيّدت 19 من قوات الحماية الكردية خلال آخر 24 ساعة.

اغتيال

أفادت مصادر في المعارضة السورية، بأنّ مجموعة تابعة للمعارضة السورية، اغتالت رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة دير الزور. وأكّدت المصادر، أنّ سرية أبو عمارة التابعة للجيش الحر، قتلت العميد جمال رزوق رئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور، التابع للنظام السوري، باستهدافه عبر عبوة ناسفة على طريق طرطوس دمشق.