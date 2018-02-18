الأردن يحبط مخططاً لتهريب أسلحة وإرهابيين ومخدرات

أعلن الجيش الأردني، أمس، إحباط مخطّط إرهابي لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات ومتطرّفين عبر أنابيب نفط قديمة وأنفاق على الحدود الأردنية السورية والأردنية والعراقية.

وقال الجيش في بيان، إنّه ومن خلال جهد استخباراتي ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة، تمكّنت من إحباط مخطط لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والإرهابيين.

مخطّط

وأضاف الجيش: «بدأ الإعداد والتنفيذ للمخطط مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات، باستخدام أنبوب النفط القديم التايبلاين الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية كما يربط الحدود الأردنية والعراقية، حيث قامت شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب، وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية».

وتابع بيان الجيش الأردني، أن تعليمات صدرت للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه الأنفاق، وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض، والذي كان يمكن أن يشكّل ثغرة للتهريب ومنفذاً للمهربين والإرهابيين الذين لم يتركوا أسلوباً إلّا وحاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وفق البيان.