المخلافي: القطاع الصحي تعرض لتدمير ممنهج

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، بالدعم الطبي والإنساني الذي يقدمه الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني والشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد وجمعية الهلال الأحمر اليمني لتقديم خدماته في الظروف الصعبة التي تسبب فيها الانقلاب على الشرعية.

واستعرض الوزير المخلافي خلال لقائه، أول من أمس، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، مع الأمين العام للاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الحاج آمادو سي، التدمير الممنهج الذي تعرضت له مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها وبالذات القطاع الصحي، وكذلك ما تقوم به ميليشيات الحوثيين من نهب للمساعدات الطبية والإغاثة وبيعها في السوق السوداء لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وكذلك إعاقة عمل المنظمات الدولية والإنسانية والإساءة إلى العاملين فيها وتهديدهم.

وأشار إلى أوضاع آلاف المعتقلين اليمنيين لدى الميليشيات الذين يتعرضون للتعذيب ويحرمون من الرعاية الطبية ويمنع أهاليهم من زيارتهم والتواصل معهم لمعرفة مصيرهم في تحد سافر للقانون الدولي والقرارات الأممية الخاصة باليمن. وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الاتحاد بصدد وضع خطة استراتيجية للعمل في اليمن على المدى الطويل لتأهيل القطاع الصحي والعاملين فيه لفترة ما بعد انتهاء الحرب وتحقيق السلام فيه.