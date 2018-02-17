لبنان يرفض مقترحات أميركية بشأن الخلاف مع إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام رسمية، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبلغ مبعوثاً أميركياً، أمس، أن بلاده ترفض مقترحات حالية، بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وقال مسؤولون، إن دبلوماسيين أميركيين يتوسطون بين لبنان وإسرائيل لنزع فتيل خلافات، بسبب جدار إسرائيلي على الحدود، وقرار لبنان البدء في التنقيب عن موارد الطاقة قرب منطقة بحرية متنازع عليها. والتقى مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد أيضاً وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ورئيس الوزراء سعد الحريري.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن بري قوله خلال اجتماع مع ساترفيلد «المطروح غير مقبول». وكان يشير على ما يبدو وفق وكالة «رويترز» إلى خط لترسيم الحدود البحرية اقترحه الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف في 2012. ويعطي هذا الخط لبنان نحو ثلثي مثلث بحري متنازع عليه تبلغ مساحته نحو 860 كيلو متراً ويعطي إسرائيل نحو الثلث.

وقال مصدر مقرب من بري «ساترفيلد حمل معه طرحاً جديداً، وذلك بعدما اقتنع الجانب الأميركي» أن لبنان لن يقبل خط هوف. ولم يتضح على وجه التحديد ما الذي يتضمنه الاقتراح الأميركي الجديد للبنان، بخصوص المياه المتنازع عليها.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام: إن بري أصر خلال اللقاء مع ساترفيلد على أنه يجب ترسيم الحدود البحرية عبر لجنة ثلاثية منبثقة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في 1996.

وأضاف أنه يريد عملية على غرار ما حصل بالنسبة للخط الأزرق الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والذي يمثل حدود الانسحاب العسكري الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000.