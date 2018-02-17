تفاؤل أممي بإمكانية إنهاء الحرب في جنوب السودان

صرح الموفد الخاص للأمم المتحدة ديفيد شيرر، أنّ الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام في جنوب السودان برعاية إثيوبيا، يمكن أن تختتم باتفاق يفتح الطريق لإنهاء الحرب.

وقال شيرر للصحافيين: «نأمل في أن يكون لدينا اتفاق ما موقع، الأمر قد لا يصل إلى ما كنا نأمل لكن يمكن أن يؤمن إطاراً للتفاوض». وقال الموفد الخاص إن مستوى العنف الشامل تراجع، في ما وصفه بأنه أمر مشجع.

على صعيد متصل، قررت الحكومة اليابانية، تمديد مهمة أربعة أفراد من قوات الدفاع الذاتي البرية مشاركين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة جنوب السودان، وذلك لثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية مايو المقبل. وتم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، رداً على قرار تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بتمديد مهمة حفظ السلام حتى 15 مارس.