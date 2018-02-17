قرقاش: النموذج الإيراني طائفي ويبحث عن نفوذ

أكد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الانتقادات الواسعة التي وجّهت لإيران بشأن إحجامها عن المساهمة في إعادة إعمار العراق في محلها، مشيراً إلى أن النموذج الإيراني طالما ارتبط بنَفسِه الطائفي، والبحث عن النفوذ والتوسّع عبر استغلال الفتن والأزمات.



ولفت معاليه في تغريدة عبر «تويتر»، إلى أنّ دولة الإمارات تصدّرت قائمة الدول الأكثر تقديماً للمساعدات الإنسانية عالمياً في 2015 و2016، قياساً إلى دخلها القومي، مضيفاً: وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت المساعدات الإنمائية الإماراتية 2016 نحو15.57 مليار درهم، بنسبة 1.21 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، وأكثر من نصفها «58 في المئة» في شكل منح.



من جهتها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، أن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها، بشأن الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، وأبدت استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهران. وذكرت ماي، خلال زيارة إلى برلين، أنها أكدت مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التزامهما بالاتفاق النووي الإيراني، وضرورة تطبيقه بالكامل.

