«سيناء 2018» تضبط بؤرة شديدة الخطورة

أعلن الجيش المصري، عن قتل ثلاثة من أبرز العناصر المتطرفة، والقبض على 224 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً.

وقال بيان صادر عن القوات المسلّحة، إنه تم تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لنحو 68 هدفاً تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية، بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف، مضيفاً: «تمّ ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة وسط سيناء والقضاء على ثلاثة متطرّفين من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات، والقبض على 224 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

ضبط سيارات

وذكر أنه تم ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي من أنواع مختلفة يستخدمها الإرهابيون، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، موضحاً أنه تم تدمير 150 ملجأ عثر بداخلهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية، وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالإرهابيين.

وأشار البيان إلى قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين، باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة.

وأفاد بأنه تم اكتشاف وتدمير خمس مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وأضاف البيان: «في إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018، تقوم الوحدات البحرية بتأمين المسرح البحري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر، ومنع تسرب العناصر الإرهابية من مناطق العمليات».

ولفت البيان إلى أن القوات الجوية تستمر في إحكام التأمين والمراقبة الجوية على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، لا سيما في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.